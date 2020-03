Parte l'iniziativa Spesa e piatti pronti direttamente a casa tua!

CREMONA (20 marzo 2020) - Venire incontro alle esigenze quotidiane dei cittadini e limitare il più possibile gli spostamenti in questo momento di emergenza sanitaria. Questo l'obiettivo della fattiva collaborazione tra il Comune e le Associazioni dei commercianti e degli artigiani che ha permesso di dare vita all'iniziativa denominata Spesa e piatti pronti direttamente a casa tua! E' stato stilato un primo elenco di negozi di vicinato, ristoranti e gastronomie disponibili ad effettuare il servizio a domicilio. L'elenco è in evidenza sul sito del Comune (https://www.comune.cremona.it/node/494689) ed aggiornato di volta in volta con le nuove adesioni. I cittadini potranno così consultarlo, vedere quali sono gli esercenti che svolgono tale servizio, contattarli telefonicamente e ordinare quanto hanno bisogno. Ai rappresentanti di tutte le associazioni di categoria che hanno dato la loro disponibilità per dare il via a questa importante iniziativa va il sentito ringraziamento del Comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO