Coronavirus, le attrezzature veterinarie per gli ammalati di Covid-19

CREMONA (20 marzo 2020) - I medici veterinari della provincia di Cremona offrono il proprio prezioso contributo alla battaglia contro il Coronavirus. Non scendendo in corsia, ma mettendo a disposizione dei camici bianchi in prima linea negli ospedali sia dispositivi di protezione individuale che, soprattutto, apparecchiature mediche. Perché le tecnologie che salvano la vita ai nostri amici a quattro zampe non sono poi così diverse da quelle utilizzate nei reparti ospedalieri. Ora che i macchinari sono ormai insufficienti a far fronte alle incessanti ondate di ricoveri per Covid-19, le attrezzature per gli animali possono essere riconvertite senza troppa difficoltà all’utilizzo per l’uomo.

A, proposito di animali, l’Enpa – Ente nazionale protezione animali ha diffuso un vademecum. Ricordando che gli animali non trasmettono il Coronavirus, la Onlus evidenzia che «fare una passeggiata con il nostro cane è necessario per il suo benessere e anche per il nostro» e che si può continuare a fare volontariato per gli animali nelle strutture specifiche, ma rispettando «il principio della limitazione degli spostamenti». L’Enpa precisa che «la gattara autorizzata deve continuare a occuparsi della sua colonia felina, in quanto la circostanza è uno stato di necessità» e che «l’adozione di animali è considerata differibile solo al fine di limitare lo spostamento degli umani, ma non è né vietata né sospesa». Un’ultima raccomandazione: si devono segnalare alla Polizia municipale animali in difficoltà, dato che «per il Ministero della Salute, il soccorso o il recupero di animali vaganti o feriti è una prestazione indifferibile».

