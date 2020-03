Coronavirus, bimbo nato in casa nella notte a Cremona

CREMONA (17 marzo 2020) - La vita vince su tutto. E’ testarda e non rinuncia a venire al mondo. Neppure se questo mondo sta attraversando uno sei duo momenti più bui. Come raccontano entusiasti gli operatori della Croce verde di Cremona che questa notte alle due sono stati svegliati da una chiamata. Temevano che fosse l’ennesima richiesta di aiuto di un contagiato COVID19. Invece era la chiamata di una donna positiva sì al virus, ma a termine gravidanza: stava partorendo il suo secondo figlio. Gli operatori sono intervenuti e si sono trasformati in ostetrici aiutando la signora a dare alla luce un bel bambino. Mamma e neonato sono poi stati trasportati in ospedale e stanno bene.

