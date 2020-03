Coronavirus, ecco il super laboratorio: ora tutti i test al Maggiore

CREMONA (17 marzo 2020) - Il Laboratorio di Microbiologia dell’Asst di Cremona da poco più di una settimana è stato identificato dalla Regione Lombardia come Laboratorio autorizzato alla ricerca di Covid-19 sui tamponi oro-faringei e ha ricevuto conferma dall’Istituto Superiore di Sanità della qualità delle prestazioni. Tradotto in pratica significa che i tamponi - funzionali ad individuare la positività dei pazienti al Coronavirus – vengono processati a Cremona. Questo riduce i tempi di consegna dell’esito ed evita il viaggio di andata e ritorno a Pavia (San Matteo).

«Tutto il personale dei Laboratori dell’ospedale di Cremona (tecnici, biologi, medici afferenti anche a diversi ambiti specialistici quali la genetica e la ricerca oncologica) si è impegnato ad organizzare un sistema diagnostico che opera ininterrottamente 24 ore su 24, con turni di 12 ore - spiega Sophie Testa, direttore del Laboratorio Analisi e Centro Emostasi e Trombosi. In questo modo - prosegue la specialista - riusciamo a garantire la refertazione di circa 220 tamponi al giorno, con tempi di risposta medi pari a circa 24-36 ore dall’accettazione dei campioni biologici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO