Coronavirus, addio a Emilio Carulli

CREMONA (16 marzo 2020) - Addio ad Emilio Carulli, il noto titolare della storica concessionaria di auto di via Dante, con i suoi 115 anni di storia (fu fondata nel 1905 da Carlo Carulli). Classe 1935, Emilio Carulli era persona conosciutissima e stimata non solo in città ma in tutta la provincia.

