Coronavirus, Vanoli in ospedale: "Tranquilli, sto bene"

CREMONA (16 mqarzo 2020) - «Sono in ospedale a Cremona. Non ho la febbre alta, ma non mi passa da diversi giorni e mi hanno ricoverato. Mi hanno fatto il tampone e tutti gli accertamenti del caso. Stiamo a vedere. Non mi sento male, però sono qua. Ci aggiorniamo». La telefonata del presidente Aldo Vanoli ci sorprende. Lo avevamo sentito solo la sera prima. «Sì, io ho un po’ di febbre, ma niente di che, solo che con quello che si sente, anche il classico malanno di stagione si vive con apprensione. Mia moglie che è a casa con me sta benissimo» ci aveva raccontato, prima che questa chiamata ci spiazzasse ieri sera. Aldo Vanoli (72 anni) anche ieri sera era brillante, ottimista, ma era già da qualche tempo in quarantena volontaria: «I miei figli e i miei nipoti non li vedo da qualche settimana per sicurezza. Loro sono a casa e fortunatamente, considerando quanti sono e la vivacità che hanno, si sfogano in giardino dove possono tirare due calci al pallone e hanno anche il canestro se vogliono giocare un po’ a basket. Hanno la possibilità di stare all’aperto e fare un po’ di sport, però sono ligi e non escono dai confini del cortile di casa. Diciamo che sono casa e cortile in questo momento particolare».

La quarantena non aveva cambiato di molto la sua vita. La sveglia, continuava a suonare alle prime luci del giorno per esempio. «Sì, sì, sono troppo abituato ad alzarmi all’alba. La differenza con la mia vita di sempre è che vado a letto prima. Le mie giornate poi passano tra il lavoro e mille letture. Ecco finalmente ho un po’ di tempo per leggere cosa che normalmente non ho. La situazione è davvero surreale. Alla mia età credevo di averne viste tante, ma questa è davvero brutta. Ho letto da qualche parte che nel 1720 c’è stata la peste, nel 1820 il colera, nel 1920 la Spagnola e ora nel 2020 il Coronavirus. Non so se sia vero, ma di sicuro nel 2120 qualsiasi cosa succeda li frego, perché non ci sarò».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO