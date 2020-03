Anche Chicco Evani promuove 'Uniti per la provincia di Cremona"

CREMONA (15 marzo 2020) - Alberico Evani, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, assistente della Nazionale italiana, con cui fu vicecampione del mondo nel 1994, ha promosso sui suoi profili social l'iniziativa #unitiperlaprovinciadicremona, raccolta fondi a favore degli ospedali in prima linea contro il Coronavirus di Cremona, Crema e Casalmaggiore. "Cremona è una delle città - scrive Evani - più in difficoltà per questa emergenza Virus. Chi può dia il proprio aiuto e contributo".

Sempre dal mondo dello sport, questa volta dal basket, arriva anche la vicinanza di Lollo D'Ercole, ex giocatore della Vanoli Cremona, ora a Pistoia, che ha voluto partecipare alla campagna di solidarietà #unitiperlaprovinciadicremona. "Una città dove ho vissuto e dove ho tanti amici. Per chi volesse aiutare gli ospedali della provincia di Cremona - scrive D'Ercole - può donare sull'Iban in foto".

