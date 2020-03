Lino Guanciale a fianco di #unitiperlaprovinciadicremona

CREMONA (15 marzo 2020) - Lino Guanciale, attore di Avezzano protagonista (tra gli altri) della serie tv La porta rossa di Raidue e di molte fiction, è a fianco dell'iniziativa #unitiperlaprovinciadicremona, la raccolta fondi a favore degli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore in questo mometo di grande difficoltà per la diffusione del Coronavirus. Guanciale ha condiviso la foto della raccolta fondi sui suoi profili social. L'attore ha lavorato in città in alcuni laboratori teatrali, promossi dall'assessorato alle Politiche Educative di Cremona ed è stato al Ponchielli nello spettacolo La Resistibile ascesa di Arturo Ui di Brecht. Un piccolo ma prezioso gesto di condivisione da parte di uno dei volti più amati e ricercati della televisione e da parte di un attore dal cuore d'oro e dalla grande sensibilità umana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO