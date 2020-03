Il vescovo: "Scoprirsi fragili, ritrovare prudenza e unità"

CREMONA (15 marzo 2020) - ​Nonostante la dura prova della malattia, é una testimonianza rincuorante e ricca di speranza quella del vescovo Antonio Napolioni, positivo al Covid-19 e ricoverato all’ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono stabili e in miglioramento progressivo.​ In un’intervista rilasciata a Vatican News, subito ripresa dall’agenzia Agi, dal letto del reparto di Pneumologia il vescovo ringrazia il personale medico e rivolge parole di incoraggiamento a quanti sono chiamati ad affrontare questa dura prova, sottolineando «il senso di unità che si percepisce» nel Paese.

«Le mie condizioni sono in miglioramento progressivo, quotidiano - afferma -. Sono qui, da otto giorni, nel reparto di pneumologia ben diretto dal dottor Bosio».

«C’é una grande attenzione da parte di tutto il personale. Prosegue la terapia farmacologica e poi l’ossigeno e il monitoraggio continuo per tornare ad un’autonomia respiratoria. Penso, personalmente - continua -, di essere abbastanza vicino alla fine del tunnel, ma si avverte tutto il carico della comunità ospedaliera e del territorio. Le richieste di aiuto non mancano ed é impressionante il ritmo di servizio a cui sono chiamati soprattutto i giovani del personale sanitario. Quindi il messaggio positivo é quello di vedere comunque una generazione di giovani medici e sanitari che si dedicano totalmente a questa emergenza».​

