Che cuore: raccolti in un solo giorno 262.360 euro

CREMONA (13 marzo 2020) - Il cuore grande di Cremona batte per i tre ospedali della provincia - il Maggiore di Cremona, quello di Crema e l'Oglio Po di Casalmaggiore - in trincea contro il Coronavirus: la raccolta fondi "Uniti per la provincia di Cremona", promossa da Fondazione Arvedi - Buschini, Libera Associazione Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Confartigianato Cremona e Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani di Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative - in un solo giorno è già arrivata a 262.360 euro. Avanti così!

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO