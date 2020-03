Coronavirus, domani alle 12 flashmob dalle finestre di casa

CREMONA (13 marzo 2020) - Ecco un'iniziativa che vuole coinvolgere tutti i cittadini 'costretti' nelle proprie abitazioni a causa delle direttive per evitare il diffondersi del contagio del Coronavirus. Il flashmob prevede che domani alle ore 12, le persone in grado di farlo "si affaccino alle finestre delle rispettive abitazioni per un lungo APPLAUSO di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando per noi negli Ospedali e di incoraggiamento a noi. Un gesto semplice per unire le nostre mani", spiegano gli organizzatori.

