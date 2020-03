Coronavirus, in coda davanti ai supermercati per la spesa

CREMONA (11 marzo 2020) - In coda silenziosamente, rigorosamente distanziati l'uno dall'altro, in attesa di entrare nel supermercato di fiducia per fare la spesa. E' la situazione che si vive a Cremona, così come in tutta la provincia e in Lombardia, in tempo di emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. Tra la gente c'è poca voglia di parlare, la situazione sta creando ovviamente grande preoccupazione, non certamente il panico. C'è però chi tiene a sottolineare la continua carenza di mascherine protettive: le farmacie ne sono prive e questo fa aumentare l'ansia tra coloro che ne sono sprovvisti.