Coronavirus, Patrizia Barbieri positiva al Covid-19

CASTELVETRO PIACENTINO (4 marzo 2020) - Patrizia Barbieri, castelvetrese, sindaco di Piacenza e presidente della Provincia di Piacenza, è positiva al Covid-19. Lo annuncia lei stessa: “Tra poco mi collegherò in videoconferenza per avere i dati aggiornati sullo sviluppo del contagio e sul numero delle persone positive al coronavirus. In questo momento sto lavorando da casa, perché anche io sono risultata positiva al Covid-19. Ci tenevo a rassicurarvi sul fatto che continuerò a lavorare da qui per gestire questa emergenza e che ho piena fiducia nella competenza e nell’operato del nostro servizio sanitario”.

Si tratta del terzo sindaco piacentino positivo dopo quello di Borgonovo e quello di Calendasco, in quarantena precauzionale anche quelli di Rottofreno e Rivergaro.

