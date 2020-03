Coronavirus, terza vittima a Soresina

SORESINA (4 marzo 2020) - Aldino Donelli, 81 anni, è il terzo soresinese ucciso dal Coronavirus. Si è spento in mattinata, all'ospedale di Monza, dopo un ricovero durato alcuni giorni. Pensionato conosciutissimo in città, e dalla vita sociale molto attiva, al pari degli altri due anziani potrebbe essere stato contagiato in uno dei locali pubblici che frequentava. La salma rientrerà domani mattina, la camera ardente verrà allestita nella chiesa del Tempietto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO