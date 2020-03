Coronavirus, scuole e atenei chiusi fino a metà marzo in tutta Italia

Scuole ed atenei di tutta Italia saranno chiusi da domani e fino a metà marzo. La decisione da parte del Governo è in arrivo vista l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

L'esecutivo ha deciso di chiudere scuole e Università, per arginare il diffondersi del Coronavirus in Italia. Il provvedimento scatta domani, fino a metà marzo. Atteso in giornata il decreto legge relativo alla misura.

Ma la ministra dell'Istruzione Azzolina ha voluto precisare che al momento non c'è alcuna decisione. "Abbiamo chiesto un approfondimento al Comitato tecnico- scientifico che arriverà molto presto".

