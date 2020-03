Coronavirus, anziani invitati alla cautela: «Restate in casa»:

CREMONA (4 marzo 2020) - L’appello arriva nel tardo pomeriggio di un’altra giornata difficilissima. Il sindaco, Gianluca Galimberti, contatta la redazione del quotidiano La Provincia per trasferire alla popolazione un messaggio essenziale. Che sembra già sentito, ma in realtà suona nuovo e squillante per il suo tono perentorio: «Invito tutti i cremonesi alla prudenza e alla cautela. Mi associo all’assessore regionale Giulio Gallera e al ministro Roberto Speranza nel chiedere ai cittadini con più di 65 anni di restare in casa e di limitare i contatti, perché questa al momento è la misura più utile per contenere i contagi. La città sta reagendo bene, manteniamo i presidi personali e collettivi nel rispetto di tutte le ordinanze. Il sistema produttivo ha reagito e sta continuando a lavorare: chiederemo il sostegno dello Stato e della Regione e sono certo che gli aiuti arriveranno. Intanto, però, ognuno deve fare la sua parte. Più che mai è opportuno adottare la massima prudenza e osservare tutte le cautele necessarie».

