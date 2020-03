Coronavirus, barista denunciato: cosa dice l'ordinanza regionale

CREMONA (3 marzo 2020) - Ha fatto discutere, in tempo di Coronavirus, la denuncia da parte dei carabinieri nei confronti di un barista di Rivolta d'Adda, trovato mentre serviva alcuni suoi clienti al banco del proprio locale e non, come espressamente formalizzato in una ordinanza dalla Regione Lombardia, ai tavolini. Ricordiamo che dallo scorso 26 febbraio i bar della Lombardia possono restare aperti anche dopo le 18. Ma per evitare assembramenti, il servizio bar deve essere gestito solo al tavolo dal personale e non direttamente al bancone. "I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande - si legge sul sito della Regione - non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall'esercizio". La Regione ricorda però che "l'obiettivo dell'ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come 'gialle' (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della 'zona rossa') è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L'amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l'ordinanza in coerenza con l'obiettivo della stessa". Non una modifica all'ordinanza, quindi, ma una specifica: "Nei ristoranti può entrare un numero contingentato di persone. Lo stesso, dunque, vale anche per i bar dove ci sono posti a sedere contingentati e che effettuano servizio al tavolo e non al bancone".

