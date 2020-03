Coronavirus, primo caso a Caorso

CAORSO Primo caso accertato di Coronavirus anche a Caorso: “La persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva - fa sapere il sindaco Roberta Battaglia rivolgendosi ai cittadini - e sono partite tutte le misure di profilassi sulle persone vicine. Ce lo aspettavamo visto il diffondersi del virus. Siamo vicini al malato e a tutti i familiari. Vi invito come sempre alla calma ed a rispettare le prescrizioni date, Caorso come sempre non molla e va avanti”. Nei giorni scorsi sono stati accertati casi anche a Monticelli e Castelvetro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO