Domani edicole aperte regolarmente

CREMONA (29 febbraio 2020) - Domani, domenica 1 marzo, le edicole del nostro territorio saranno aperte regolarmente, con la sola limitazione relativa ai centri commerciali in ottemperanza all'ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il governatore della Regione Lombardia. Nelle immediate vicinanze dei tre centri commerciali si potrà acquistare il nostro quotidiano presso: a Cremona edicola Denti di via Castelleone o edicola Racchelli di via Milano; a Casalmaggiore edicola Cortellazzi di piazza Garibaldi, edicola Zardi di piazza San Francesco o Al Tabachin di Vicomoscano; a Bagnolo Cremasco edicola Zaniboni di via IV Novembre.

Ricordiamo, inoltre, che La Provincia di Cremona e Crema può essere letta in edizione digital comodamente da casa scaricando la nostra app. Buona lettura.