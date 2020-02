Coronavirus: ospedale di Cremona cerca infermieri e specialisti

CREMONA (29 febbraio 2020) - L’ospedale di Cremona cerca urgentemente infermieri professionali per fare fronte alla emergenza coronavirus. La Asst di Cremona ha pubblicato un bando per incarichi «di natura occasionale e temporanea» che rimane «aperto sino a copertura della necessità assistenziale». E contestualmente è stato emesso anche un avviso pubblico aperto fino al 23 marzo per incarichi di «specialistica di anestesia e rianimazione presso gli Ospedali dell’Azienda» della «durata di sei mesi a decorrere dall’effettivo inizio dell’attività, con possibilità di proroga».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO