Coronavirus, Gallera: nel Cremonese 91 casi, 50 ricoverati

CREMONA (27 febbraio 2020) - Le persone risultate positive al Coronavirus nel Cremonese sono 91. A riferire il dato è stato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulla situazione di sovraffollamento della struttura. «Nell’ospedale di Cremona ne sono ricoverati 50 - ha aggiunto Gallera - non tutti riferibili a quel territorio, alcuni arrivano anche dall’area del Lodigiano. Sette sono in terapia intensiva, mentre gli altri nel reparto di medicina che è stato in parte trasformato in un reparto di malattie infettive», ha poi precisato Gallera.

