Coronavirus, scuola: «Attenzione alle fake news», appello del provveditore

CREMONA (27 febbraio 2020) - Il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona, Fabio Molinari, mette in guardia dalle fake news che circolano sul web: «Sui social network c’è il rischio che si manifesti un fenomeno di disinformazione o di cattiva informazione - afferma Molinari -. Nelle scorse ore mi sono imbattuto in una finta circolare sulla fantomatica imminente pubblicazione di una comunicazione da parte di Regione Lombardia, che avrebbe fissato la riapertura delle scuole nella giornata del 5 marzo. La comunicazione è del tutto priva di fondamento. Gli addetti ai lavori hanno potuto notare lo stemma della Repubblica rovesciato e l’assenza della firma digitale. Il mio invito è seguire sempre i canali ufficiali, che nel caso specifico sono la Regione Lombardia, il Consiglio dei Ministri e il sito web dell’Ufficio scolastico territoriale di Cremona, che riporta tutte le informazioni riguardanti il mondo della scuola. Non so ancora dirvi con certezza se da lunedì le lezioni riprenderanno o meno, ma ribadisco che il sito dell’Ufficio sarà costantemente aggiornato, anche nelle giornate di sabato e di domenica».

