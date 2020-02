Coronavirus, a Soresina intera classe in quarantena

SORESINA (26 febbraio 2020) - Una classe della scuola Immacolata di Soresina è stata posta in quarantena. È la stessa frequentata dal minore risultato positivo nei giorni scorsi al test del coronavirus insieme ai genitori, tutti già rientrati a casa dopo un primo ricovero all'ospedale di Bergamo. Nessuno dei compagni di classe al momento risulta contagiato. In via precauzionale rimarranno comunque per due settimane nelle loro abitazioni.

