Coronavirus: Gallera, bimba contagiata? non ci risulta

MILANO (26 febbraio 2020) - «Per ora no, non ci risulta": l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha risposto in questo modo a una domanda sulla positività al Coronavirus di una bambina di quattro anni ad Agorà su Rai3. Si tratterebbe di una bambina di Castiglione d’Adda, uno dei comuni che fanno parte della zona rossa, su cui si stanno facendo verifiche.

