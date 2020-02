Coronavirus, il prefetto: "La Provincia, ruolo rilevante"

CREMONA (25 febbraio 2020) - In una fase di emergenza sanitaria e di grande preoccupazione per quanto sta avvenendo, il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi ha espresso un particolare apprezzamento poiché "le notizie vengono, a livello locale e soprattutto da parte del Quotidiano La Provincia, diffuse in modo scientifico, quasi in tempo reale e in maniera comprensibile per la popolazione: ciò è molto rilevante - prosegue il prefetto - al fine di evitare che tramite informazioni non corrette si possa diffondere l'allarme tra i nostri concittadini e si creino situazioni di panico ingiustificato".