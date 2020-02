Coronavirus, il 38enne di Codogno ha giocato nel Cremonese

CODOGNO (21 febbraio 2020) - Il 38enne di Codogno contagiato dal Coronavirus è conosciutissimo nel Cremonese, soprattutto nel mondo del calcio dilettantistico, avendo militato in passato in molte squadre di calcio del territorio, dal Pizzighettone allo Sporting Sanbassano.

È chiusa oggi per precauzione la Mae di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). È l’azienda specializzata in impianti per fabbricazione di fibre sintetiche e polimeri per l'edilizia per cui lavora l’italiano rientrato dalla Cina con cui è venuto a contatto il paziente lodigiano risultato positivo al coronavirus.

