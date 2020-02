Un anno insieme e il giornale che cresce

La prima è stata Roberta. Poi è toccato a Maurizio e a Paolo. Il quarto giorno a una coppia: Flavio e Maria. Poi è stato il turno di Benedetta, di Rosalinda, di Camilla e di Paola, quattro donne di fila. Subito dopo, casualmente, addirittura a otto uomini uno dopo l’altro: Luigi, Mario, Antonio, Maurizio, Francesco, Riccardo, Arcangelo, Paolo… La galleria dei protagonisti della rubrica “La mia Provincia” si è arricchita giorno dopo giorno di volti, di sorrisi e di opinioni. E al traguardo del primo anno li ritrovate in un supercollage collettivo alle pagine 14 e 15: da Roberta a Marlena – la lettrice chiamata a spegnere simbolicamente la prima candelina - ci sono tutti, bellissimi e sorridenti. Sono i nostri testimonial - cremonesi di città, ma anche di Crema, di Casalmaggiore, di Soresina, di Pizzighettone, di Soncino, di Annicco e di tutti i paesi della provincia – che ogni giorno esprimono le loro libere opinioni sulle notizie in evidenza e sui temi del momento, proprio come avviene nel celebre Speakers’ Corner londinese, l’angolo di Hyde Park che è diventato il simbolo della libertà d’espressione perché qualsiasi persona vi può improvvisare un discorso pubblico, intervenendo su qualsiasi argomento lo desideri. Noi ogni mattina intercettiamo i nostri «opinionisti per un giorno» nel momento in cui acquistano il giornale grazie alla preziosa collaborazione degli edicolanti, irrinunciabile anello di congiunzione fra redazione, lettori e abbonati al pari dei tanti corrispondenti locali che ci rappresentano sul territorio. Una presenza capillare e diffusa che rappresenta la vera forza de La Provincia insieme al forte radicamento testimoniato da oltre settant’anni di storia e da un dato che ci rende particolarmente orgogliosi: si chiama «indice di penetrazione» ed è il numero di copie vendute da una testata in una determinata area. In pratica, il peso specifico di un giornale nella sua zona di riferimento. Ebbene, come può essere facilmente riscontrato confrontando i dati dell’Istat sulla popolazione residente e i numeri dell’Ads - la società che certifica la tiratura e la diffusione della stampa di qualunque specie pubblicata in Italia – con una copia venduta ogni 29,3 residenti La Provincia di Cremona e di Crema è al quarto posto assoluto fra tutti i quotidiani del Nord Italia.

Meglio di noi fanno soltanto la Libertà di Piacenza (una copia ogni 16,8 abitanti), la Gazzetta di Parma (una a 17,9) e la Gazzetta di Mantova (una a 25,6). Alle nostre spalle tutti gli altri quotidiani locali del Nord, dalla Provincia di Como (31,0) a La Nuova Venezia (112,9), passando per il Giornale di Vicenza (35,7), L’Arena di Verona (36,0), L’Eco di Bergamo (36,4), il Giornale di Brescia (51,8), il Mattino di Padova (62,0) e altre storiche testate locali, ognuna delle quali leader nella propria area. Per La Provincia di Cremona e di Crema si tratta di un risultato di prestigio, che si somma ad altri tre fattori positivi: la continua crescita dell’audience digitale, la ripresa del mercato pubblicitario e, in generale, l’uscita dalla fase difensiva che aveva caratterizzato il recente passato per entrare in una nuova stagione di sviluppo e rilancio. Il primo fattore è dimostrato dai numeri, che ci assegnano il primato assoluto dell’informazione in ambito provinciale online, oltre che in edicola, grazie a ben 76,2 milioni di pagine visualizzate sul nostro sito nel corso del 2019, con una crescita del 26,3% rispetto all’anno precedente, 32 milioni di sessioni (+33%) e 7,2 milioni di utenti unici (+31,6%) attivi da 1.055 Comuni d’Italia e 216 Paesi del mondo. Il secondo premia il lavoro di PubliA, tanto da richiedere un consistente allargamento della squadra che dialoga e si interfaccia con gli inserzionisti. Il terzo, in assoluta controtendenza con le dinamiche nazionali del mondo dell’editoria, parte dalla sospensione del regime di solidarietà che da alcuni anni coinvolgeva la redazione all’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio di Amministrazione di Sec – la società editrice del giornale - di un nuovo piano pluriennale di investimenti che punta a migliorare la qualità del prodotto, ad aggiornare gli strumenti digitali con l’adozione delle più moderne tecnologie e ad offrire a lettori tradizionali e utenti digitali sempre nuovi contenuti e nuovi servizi. Insomma, stiamo lavorando per voi e il bello… deve ancora venire. Sarà il nostro modo di sdebitarci nei confronti di chi ogni giorno ci rinnova il suo affetto e la sua fiducia. Come Roberta. Come Maurizio. Come Paolo. Come Flavio e Maria, come Benedetta, Rosalinda, Camilla, Paola, Luigi, Mario, Antonio e tutti i cremonesi, i cremaschi e i casalaschi che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi andranno ad arricchire la fotogallery degli «opinionisti per un giorno». Perché un anno è già trascorso, ma tanti altri ne passeremo ancora, insieme.