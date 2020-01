Il Pd: «Bene così, ma non basta». Lega: «Noi leader»

CREMONA (28 gennaio 2020) - I risultati delle elezioni regionali tenute domenica in Emilia Romagna e Calabria tengono banco nei commenti dei leader politici provinciali.

«Molto bene la conferma di Stefano Bonaccini. Mi sembrava difficile che una regione così ben amministrata come l’Emilia volesse cambiare strada. Per quanto riguarda la Calabria, dispiace che il fronte alternativo al centrodestra si sia presentato diviso, e che non ci sia stato il tempo perché si consolidasse la proposta di Callipo», dice il segretario provinciale del Pd, Vittore Soldo. «Dal voto si rileva che il Pd è tornato ad essere l’unica vera alternativa alla destra sovranista, ma questo non ci deve illudere: c’è ancora molto da fare».

«Non facciamo l’errore di accontentarci del bicchiere mezzo pieno», ammonisce il deputato Pd Luciano Pizzetti. «Accanto alla splendida vittoria in Emilia, importante soprattutto per il grande significato che Salvini aveva attribuito a quella consultazione, c’è anche la pesante sconfitta in Calabria. Più o meno, abbiamo gli stessi problemi di prima, aggravati dal crollo dei Cinque Stelle, che a livello nazionale ci lascia senza alleati. Possiamo realmente rilanciarci solo dandoci un profilo di radicalità riformista in grado di portare il Paese fuori dalle secche».

Ammette la sconfitta in Emilia (concentrando l’analisi su quel test, considerato più vicino al livello nazionale) il commissario provinciale della Lega Fabio Grassani. «C’è un po’ di delusione, ma è ugualmente chiaro che si tratta di un risultato storico del centrodestra ed in particolare della Lega, ottenuto in un territorio fino a non molto tempo fa ostile. Ne esce confermato il nostro ruolo da assoluti protagonisti nell’ambito della coalizione, dove la leadership di Salvini appare ovviamente fuori discussione. Il crollo dei 5 Stelle dovrebbe far riflettere, come forse è già successo per Di Maio che si è dimesso; trattandosi al momento del partito più rappresentato in Parlamento, al governo e che esprime il presidente del consiglio. Tornando a noi, dobbiamo dirci con chiarezza che non può essere Salvini a risolvere anche tutte le questioni locali. Sui territori dobbiamo impegnarci ancora di più nel dare risposte concrete, rafforzando la nostra proposta».

Gabriele Gallina, coordinatore provinciale di Forza Italia parla di un risultato in chiaroscuro. «Bene in Calabria, dove ci siamo confermati una forza importante della coalizione, e di tutt’altro segno l’esito in Emilia, dove peraltro abbiamo sempre raccolto poco... Ne traggo due conclusioni: la coalizione di centrodestra è fondamentale per ottenere risultati, e al suo interno Fi riesce ad avere ancora un ruolo significativo. Ma è chiaro che il partito ha bisogno di rinnovamento, di una scossa in più. E’ la strada da seguire, e direi che a Cremona lo stiamo facendo». Soddisfatto Stefano Foggetti (coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia). «Per il partito, che ha raccolto quasi il 9% in Emilia e l’11% in Calabria; e per la coalizione, che da una parte ha vinto bene e dall’altra è arrivata a 7 punti dal centrosinistra in una roccaforte storica nella quale si era sempre perso con un distacco triplo. Questo vuol dire che ‘ci siamo’. Provate a pensare cosa potrebbe voler dire in prospettiva nazionale...».

«Il risultato in Emilia Romagna è quello più importante per il futuro del Governo», sottolinea il pentastellato Luca Nolli. «Una vittoria della Lega avrebbe offerto a Salvini armi più forti per attaccare l'attuale maggioranza. Anche per questo, fino a pochi mesi fa si discuteva se il M5S avrebbe dovuto partecipare alle elezioni o dare più spazio a Bonaccini. Abbiamo deciso di partecipare (con il voto sulla piattaforma Rousseau) per dare una rappresentanza in regione agli attivisti che hanno lavorato duramente in questi anni. Rappresentanza che abbiamo ottenuto. Il voto disgiunto ha offerto la possibilità di garantire una rappresentanza in consiglio senza diminuire quella di frenare la Lega. Per quanto riguarda la Calabria preferisco non esprimermi. Come dice il procuratore Nicola Gratteri, il quadro emerso da adito a preoccupazioni ben più gravi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO