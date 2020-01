Salvini tradito dalla sua «bestia»

Matteo Salvini si è stentoreamente dichiarato «soddisfatto» dall’esito delle Regionali e, a urne ancora calde, ha rilanciato ancora volta la sua sfida, con lo stesso disperato ottimismo del giocatore di poker che, dopo aver perso tutto, ipoteca la casa pur di giocare un’altra mano. «Il cambio di maggioranza in Emilia Romagna è solo rimandato, ci rivediamo fra 5 anni», ha dichiarato il leader della Lega nella prima conferenza stampa post voto. Fra cinque anni chissà cosa succederà. Per ora, la realtà è inequivocabile: il grande sconfitto delle elezioni che avrebbero dovuto «mandare a casa il Governo» è lui, Salvini. Vero: anche il M5S è andato malissimo (in Emilia è passato dai 689 mila voti del marzo 2018 ai 102 mila di domenica; in Calabria da 406 mila a 48 mila, addirittura fuori dal nuovo Consiglio Regionale) e lo stesso Pd ha ottenuto una vittoria a metà, sia perché in Calabria ha perso voti sia perché il successo del governatore emiliano uscente è maturato in condizioni particolari (quanto merito è suo, del Pd, e quanto, invece, delle Sardine che proprio in Emilia sono nate dal nulla, che da Bologna hanno iniziato a riempire le piazze di tutta Italia e a risvegliare le coscienze della sinistra?), ma a perdere le elezioni di domenica è stato soprattutto Salvini. Perché era stato lui a caricare il voto regionale di un significato nazionale, era stato lui ad annunciare la «spallata» a Conte, Zingaretti e Di Maio (o chi per esso) e, alla vigilia, era stato sempre lui, a personalizzare la consultazione, al punto da trasformarla in una sorta di referendum pro o contro il suo stile e la sua idea di politica.

La verità è che - come un re Mida al contrario - in soli otto mesi Matteo Salvini è riuscito a dissipare lo strepitoso consenso elettorale che aveva ottenuto lo scorso maggio. Come ha fatto? L’autogol di Ferragosto, con il ritiro della fiducia al Governo gialloverde nell’illusione di andare subito a nuove elezioni, è stato l’errore più eclatante. Ma la sconfitta di ieri è dovuta a un insieme di fattori, non a un colpo di sole post Papete. Forse, a tradire il leader della Lega è stata la stessa «bestia» che nel 2019 l’aveva portato in alto. A furia di inseguire gli umori della gente, dichiarando di volta in volta non ciò che era più sensato, ma ciò che il popolo voleva sentirsi dire, Salvini ha perso il contatto con la realtà e con la parte più evoluta del suo elettorato. è il rischio di parlare sempre alla pancia e mai al cervello di chi va a votare. Perché, in politica vale la stessa regola delle società per azioni, dove - come ammoniva Enrico Cuccia, uno che la sapeva lunga - a volte i voti non si contano, ma si pesano. E Salvini ha perso per strada i voti pesanti dei tanti imprenditori che gli avevano dato fiducia in cambio di precise promesse: meno tasse, meno burocrazia, meno lacci e lacciuoli. Questo si aspettavano da lui, più che lo stop all’immigrazione, che - in fondo - un po’ di forza lavoro a basso costo nei ruoli che gli italiani ormai disdegnano fa pure comodo. Invece, prima il leader della Lega si è lasciato imporre dal M5S lo stop agli investimenti nel Paese e misure assistenzialistiche come il reddito di cittadinanza, poi - anziché mantenere gli impegni - si è incaponito nel dichiarare guerra ai disperati, ha dato l’impressione di anteporre i propri interessi personali al bene del Paese e, di settimana in settimana, ha progressivamente abbassato il tiro della propria comunicazione, fino alla pagliacciata del presunto spacciatore di Bologna sbeffeggiato al citofono in favore di telecamere. Non era questa l’aria nuova che Salvini aveva promesso, non sono questi i comportamenti che possono piacere all’Italia dei moderati, del fare e del lavoro. Così, mentre i «like» sui social e i selfie dei malpancisti si moltiplicavano, una piccola crepa ha iniziato ad allargarsi nella società italiana fino a diventare un solco, una trincea difensiva, una scossa tellurica di ritorno. E le partite Iva gli hanno voltato le spalle. Partita chiusa? No. Anche se a un certo punto i suoi discorsi sono sembrati un disco rotto, sempre uguali a se stessi, ripetitivi al limite dell’ossessione, Salvini continua a essere un marchio di successo, un leader carismatico, un politico in grado di fare la differenza. Per ritrovare i voti perduti, forse, gli basterebbe tornare il Salvini delle origini: coraggioso, concreto, pulito. I primi a chiederglielo, dopo la sconfitta di domenica, non sono i rivali, ma gli altri leader del centrodestra. Ieri suoi alleati convinti, oggi delusi, domani chissà.