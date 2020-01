Le incognite nell'urna e il sollievo di non votare

Oltre cinque milioni di cittadini (per la precisione: 5 milioni 413 mila e 850) sono chiamati alle urne oggi per rinnovare i Consigli regionali di Emilia Romagna e Calabria. La consultazione riguarda solo il 10% degli italiani, ma - come sempre accade - il verdetto delle urne travalicherà inevitabilmente i confini locali per trasformarsi in test nazionale sul gradimento del Governo. Non solo. Per la prima volta il voto sarà un esame anche per l’opposizione, in particolare per Matteo Salvini, l’ex vicepresidente del Consiglio che ha voluto personalizzare l’appuntamento, conducendo la campagna elettorale in prima persona, tanto da oscurare i suoi stessi candidati alla presidenza. Da Bologna a Reggio Calabria, in tv, nelle piazze, sui manifesti, nei comizi o davanti a un citofono, al centro della scena c’è sempre stato solo e soltanto lui, Salvini. Una simile mossa quattro anni fa costò cara all’altro Matteo, Renzi, allora presidente del Consiglio e segretario del partito di maggioranza relativa. L’ex sindaco di Firenze era talmente sicuro di vincere da trasformare il referendum sulla riforma costituzionale in un voto pro o contro la sua fin lì incontrastata leadership. Come sia andata è noto a tutti: gli italiani non gradirono tanta presunzione, Renzi fu largamente sconfitto e in un solo colpo perse sia Palazzo Chigi sia la segreteria del Pd. Anche Salvini, ora, è convinto di poter piantare la sua bandierina in terra nemica: «Vincere qui significa mandare a casa Conte, Zingaretti e Di Maio», ha proclamato baldanzoso l’altro ieri, durante il comizio di chiusura della campagna elettorale in Emilia.





In realtà, Di Maio si è già... mandato a casa da solo, dimettendosi da capo politico del M5S di cui è stato uno dei fondatori e, fino a pochi giorni fa, leader assoluto. Qualcuno sostiene si tratti di dimissioni a elastico, pronte a rientrare subito dopo il voto regionale e gli «stati generali» del movimento, per tornare in sella più forte di prima dopo aver zittito la fronda interna e dimostrato che non esiste alcuna possibile leadership alternativa. Altri sostengono che Di Maio abbia voluto soltanto smarcarsi dall’alleanza con il Pd, impostagli da Beppe Grillo, per non pagare dazio a una possibile sconfitta alle Regionali e poi, addirittura, per ricucire l’alleanza con Salvini, in una riedizione del Governo gialloverde con il rinforzo di Fratelli d’Italia. Fantapolitica? Può darsi, ma ormai nulla può essere escluso nel cielo politico d’Italia. Neppure che Di Maio finisca per affossare se stesso, un po’ come ha fatto Salvini dimettendosi a Ferragosto, convinto com’era che Zingaretti avrebbe favorito il ricorso a nuove elezioni per regolare i conti interni con Renzi, anziché formare un nuovo Governo rimangiandosi la parola data e alleandosi con i Cinque Stelle. Come avverte il saggio, attenti a dare le dimissioni: possono sempre essere accettate! La situazione è talmente ingarbugliata e confusa - fra furbi, furbetti, doppiogiochisti e «buonsensisti» - che più di un addetto ai lavori guarda al voto disgiunto come possibile elemento decisivo del voto in Emilia Romagna: cosa significa? Significa che da Piacenza a Ferrara ogni elettore oggi potrà votare per il proprio partito, ma anche - contemporaneamente - per il candidato presidente di un’altra lista, perché il Governatore viene scelto direttamente dai cittadini, come i sindaci, con tanto di premio di maggioranza per il più preferenziato, così da garantirgli la governabilità nel nuovo Consiglio. In pratica, ogni cittadino potrà mettere due croci sulla scheda elettorale: una per il presidente (sul nome del candidato prescelto), l’altra per la lista (sul simbolo preferito). Un elettore grillino, per esempio, potrebbe dar forza al Movimento, votando il simbolo a cinque stelle, ma poi sostenere il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini pur di non far vincere l’ex alleato Salvini (e la sua «alter ego» Lucia Borgonzoni) ben sapendo che il proprio candidato presidente non ha alcuna possibilità di essere eletto. Secondo alcuni politologi una simile tentazione potrebbe venire addirittura ad alcuni elettori di Forza Italia, che preferirebbero mantenere lo status quo, a costo di votare il governatore uscente, piuttosto che mettere le ali a Salvini, finendo per diventare irrilevanti nel centrodestra di fronte allo strapotere del tandem sovranista Lega-Fratelli d’Italia. Se non siamo al tutti contro tutti, poco ci manca. Non bastasse, sul voto delle Regionali pesa l’incognita delle Sardine, il movimento che è nato proprio in Emilia, si dichiara «apolitico», simpatizza evidentemente per il centrosinistra, contesta contenuti e linguaggio di Salvini, ma si guarda bene dal sostenere apertamente il Pd. Quanti voti sposterà nel segreto dell’urna? Quanto inciderà sulla scheda elettorale, in mancanza di un proprio simbolo, dopo aver riempito le piazze di mezza Italia? Ammesso e non concesso che possa risultare decisivo in Emilia Romagna, quale presa avrà in Calabria? Poche ore e avremo la risposta a tutti i quesiti. Nel frattempo, vivere in una Regione in cui non si vota è quasi un sollievo...