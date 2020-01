Bolletta dell’acqua : un video per leggerla facilmente

CREMONA (23 gennaio 2020) - Leggere la bolletta del gas, della luce o dell’acqua è sempre stato un bel rompicapo. Districarsi fra i numeri di consumo, quote fisse, imposte ecc. ha sempre creato non poche difficoltà. Proprio per questo motivo Padania Acque ha voluto rendere più semplice la lettura e la comprensione della bolletta dell’acqua mettendo a disposizione per tutti un video tutorial che spieghi con semplicità cifre, scadenze e consumi.

«Da oggi, leggere una bolletta sarà più semplice - afferma Claudio Bodini, presidente di Padania Acque. Purtroppo, dati e formato della bolletta sono prescritti per legge dall’autorità di regolazione ARERA e la nostra società si deve attenere a tali regole. Oltre ad un manuale, già da tempo presente sul nostro sito, abbiamo pensato di far predisporre un video che con un’animazione spieghi passo dopo passo quanto indicato in bolletta. Un modo semplice per illustrare: le modalità di pagamento, i dati della fornitura (ubicazione, tipologia d’uso), il consumo e i servizi fatturati (acquedotto, fognatura e depurazione). Con questo video abbiamo voluto ulteriormente facilitare l’accesso ai dati della bolletta senza spostarsi da casa. La nostra società - prosegue Bodini - da tempo utilizza l’on-line per effettuare qualsiasi operazione. Attraverso il sito web www.padania-acque.it, nella sezione SERVIZI ON-LINE, è possibile scaricare la modulistica contrattuale, effettuare l’autolettura del contatore, via telefono al numero verde o con SMS, pagare la bolletta direttamente dalla propria abitazione. Da qualche anno poi, attraverso l’applicazione gratuita per smartphone e tablet “Acqua Tap”, oltre a pagamento della bolletta, è possibile eseguire l’autolettura dei consumi, individuare i punti di erogazione dell’acqua (case dell'acqua e fontanelle pubbliche), segnalare eventuali guasti e conoscere gli interventi in corso».

«I nostri sportelli clienti, i punti informazione dislocati sul territorio provinciale, il numero verde e i canali informatici sono a disposizione per fornire assistenza nella lettura della bolletta – commenta l’Ad Alessandro Lanfranchi. Riteniamo però fondamentale – prosegue Lanfranchi- potenziare e migliorare la comunicazione verso gli utenti che, spesso, non hanno informazioni complete sulla tariffa dell’acqua. Non si ha consapevolezza, per esempio, che l’acqua della provincia di Cremona, oltre ad essere di grande qualità, è molto economica e che il suo costo è tra i più bassi d’Italia, circa 1,70 euro per mille litri. Ogni persona mediamente consuma 200 litri di acqua al giorno e una famiglia composta da tre persone consuma mediamente all’anno 200.000 litri d'acqua, spendendo circa 345 euro. In questo importo non si paga esclusivamente l’acqua erogata dai propri rubinetti, ma sono compresi anche i servizi di fognatura per il 13% e di depurazione (36%)».

IL TUTORIAL Il video, disponibile da oggi sul sito di Padania Acque oppure disponibile su Youtube, attraverso una voce narrante, guida l’utente fra le pagine della bolletta, che compare sempre nella sezione di sinistra dello schermo. Il formato della bolletta è esattamente lo stesso che ogni persona riceve al proprio domicilio e per rendere più semplice la comprensione dei dati, può tenerlo accanto durante la spiegazione vocale. Per ogni voce viene descritto il significato ed il posizionamento sul modulo: codice cliente, importo e periodo fatturato, scadenza, modalità di pagamento, dati fornitura, tipologia di consumo, tutte indicazioni che ognuno può rilevare dalla spiegazione della bolletta. Sono altresì descritte le specifiche dei consumi: l’importo fatturato, l’importo stimato e fatturato, il consumo medio anno di ognuno nonché le specifiche di ogni servizio: Acquedotto, fognatura e depurazione. Un’altra sezione è dedicata alle tariffe, alle informazioni sul pagamento della bolletta e se vi siano o meno delle bollette non pagate in precedenza.

[GUARDA IL VIDEO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO