Edilizia scolastica: lavori e progetti per oltre 40 milioni sul territorio

CREMONA (17 gennaio 2020) - Prosegue lo sforzo della Provincia nell’intercettare i finanziamenti esterni volti a finanziare i necessari investimenti sui fabbricati scolastici sia in termini di lavori che di progettazioni. L’obiettivo rimane quello di completare gli interventi di prevenzione incendi e proseguire nel percorso di diagnosi, miglioramento ed adeguamento sismico che caratterizza la maggior parte degli investimenti, in linea con la tipologia dei finanziamenti attivabili. Risulta quindi necessario proseguire con le verifiche sismiche di tutti i fabbricati scolastici di proprietà, anche quale requisito indispensabile per poter partecipare ai bandi di finanziamento ministeriale. La programmazione di medio termine attuata si è concentrata sulle priorità sostenibili, sia per capacità e velocità di progettazione che, correlativamente, per possibilità di copertura dei finanziamenti esterni, che sempre più spesso richiedono tempi stringenti di candidature dei progetti e di aggiudicazione.

Nell’arco dell’ultimo anno, sul fronte finanziamenti della progettazione, sono stati attivati i canali sia del MIUR che del MIT e del Ministero dell’Interno: “Si tratta di un grande sforzo, che sta dando enormi risultati sul territorio, a fronte della situazione generale che vede le Province ancora con risorse ridottissime a disposizione nei propri bilanci. Questi investimenti sono stati possibili grazie al lavoro svolto da Dirigente del Settore, Coordinatore Massimo Placchi e dai collaboratori del Settore, che hanno saputo con professionalità intercettare bandi, procedere con le complesse pratiche burocratiche ed avviare progetti ed interventi. Altre iniziative sono in cantiere, a dimostrazione dell’attenzione della Provincia al territorio, agli studenti, ai cittadini ed alle imprese – ha precisato il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni. L’intera fase di progettazione ha visto coinvolti oltre alla risorse interne, in particolar modo la società in-house Centropadane srl. Con l’intervento sulle coperture del Racchetti di prossima esecuzione, sarà eliminata anche l’ultima copertura con lastre contenenti amianto.

Programmazione 2020/2022

Sono in fase di avanzata progettazione due interventi finanziati con fondi B.E.I. Annualità 2018, che saranno appaltati nella prima parte del 2020 per iniziare i lavori entro l'anno:

Liceo Classico Racchetti di Crema

Adeguamento sismico

200.000,00

Liceo Anguissola di Cremona

Completamenti prevenzione incendi ed adeguamento sismico

1.500.000,00

TOTALE

1.700.000,00

Dopo aver effettuato una ricognizione generale sulle priorità su cui finalizzare le risorse, sono state affidate, le progettazioni dei seguenti interventi di miglioramento o adeguamento sismico (Gli interventi indicati sono già inseriti nelle graduatorie dei finanziamenti B.E.I. - annualità 2020 - e saranno appaltati entro il 2021):

Succursale presso ex Albergoni dell’I.I.S. Munari di Crema

Completamento prevenzione incendi e adeguamento sismico

1.500.000,00

Ex Dorotee – Via Borghetto – Cremona

Miglioramento sismico e completamento via Manzoni

1.300.000,00

I.I.S. Einaudi - Via Bissolati a Cremona

Completamento adeguamento sismico

4.000.000,00

Scuola Casearia di Pandino

Adeguamento prevenzione incendi e adeguamento sismico

950.000,00

TOTALE

7.750.000,00



Sono già stati avviati anche i seguenti progetti, finanziati in parte dal MIT, in parte dal Ministero dell'Interno ed in parte redatti dalle professionalità interne. Tali interventi, oltre al miglioramento sismico, consentiranno di riqualificare i locali scolastici e verranno candidati ai finanziamenti B.E.I. 2021-2023 :

I.I.S. Galilei – Crema

Adeguamento sismico

6.826.000,00

Succursale Marazzi - Crema. Fabbricato Officine

Adeguamento sismico

974.000,00

Liceo Manin – Cremona

Miglioramento sismico, sistemazioni facciate ed eliminazioni vulnerabilità delle parti voltate

5.000.000,00

I.I.S. Torriani di Cremona. Fabbricati Officine.

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico, riqualificazione isolamenti ed impermeabilizzazioni

4.126.315,00

Palestre di via Faerno a Cremona.

Adeguamento sismico e riqualificazioni degli spogliatoi e delle palestre.

1.500.000,00

Istituto APC di Cremona.

Rifacimento della copertura.

300.000,00

Liceo Racchetti a Crema.

Completamento della rimozione della copertura con lastre in cemento-amianto.

300.000,00

Istituto Pacioli di via Seminario a Crema

Ristrutturazione della copertura della chiesetta (aula magna)

200.000,00

TOTALE

19.226.315,00



A Crema preme ricordare il progetto per realizzare un nuovo complesso scolastico per la nuova sede del Racchetti, per ospitare circa 1.300 studenti, che verrà costruito nella parte sud della città, in zona San Bartolomeo; l'intervento, del costo di 11.750.000 Euro e che comprende anche la palestra, rientra fra quelli vincitori del concorso ministeriale per realizzare le “Scuole innovative” e l’obiettivo è quello di realizzare un complesso scolastico innovativo da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzata dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio. L'opera verrà finanziata e realizzata dall'INAIL che ne diventerà anche proprietario e le rate di ammortamento dell'investimento saranno a carico dello stato.

Alla fine dell'anno 2019 si è ricevuto l'anticipazione del finanziamento da parte del MIUR necessario per avviare la fase progettuale dell'intervento e si può ora pertanto procedere all'affidamento della progettazione. Con il nuovo complesso si potrà dare a Crema un assetto più definitivo delle sedi scolastiche, accorpando in un unico edificio le diverse sedi, riducendo sensibilmente le locazioni e riconsegnando al Comune uno stabile scolastico in centro alla città per le scuole di primo grado.

Recentemente è stata comunicata l'ammissione ai finanziamenti per la verifica dei solai di quattro edifici scolastici: il liceo Manin di Cremona, il liceo scientifico Aselli, il fabbricato di via Borghetto e la ex scuola Campi a Cremona: si potranno valutare le eventuali criticità di sfondellamento dei laterizi, al fine di perseguire la finalità dell’accrescimento della funzionalità del patrimonio adibito all’edilizia scolastica anche in termini di sicurezza ed efficienza.

