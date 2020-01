Ragazzini bestemmiano in chiesa

SORESINA (13 gennaio 2020) - Entrano in chiesa, bestemmiano e urlano contro Dio. Adesso ci saranno cinque mesi di adorazioni riparatrici per le bestemmie pronunciate in chiesa e una serie di frasi blasfeme contro Dio. La decisione è stata comunicata da don Angelo Piccinelli, deciso a rimediare a quello che considera un atto sacrilego. I protagonisti del gesto non sono stati identificati. A parte la loro giovanissima età, non si sa altro. «La compagnia era composta da maschi e femmine - racconta il sacerdote - che la notte di San Silvestro, avendo notato le porte aperte di San Siro, e intuito il nostro raduno di preghiera nella cappella invernale, si sono avvicinati all’ingresso con una radio a tutto volume farneticante parole blasfeme e poi sono entrati in chiesa e urlando offese irripetibili».

