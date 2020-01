Filanda gremita per ricordare i volontari

SONCINO (13 gennaio 2020) - Lo spirito della Soncino che vuole fare sempre di più per aiutare gli altri rivive nelle note del coro gospel e nelle parole commosse di tutti i volontari cittadini che, di fronte a quasi 300 persone riunite sabato in filanda, hanno omaggiato il ricordo degli amici scomparsi e raccolto mille euro di donazioni da devolvere ai malati attraverso la Privitera onlus per le cure palliative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO