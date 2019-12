Classifica del Sole 24 Ore, Cremona sale al 24° posto

CREMONA (16 dicembre 2019) - Milano conferma la sua leadership e vince per il secondo anno consecutivo la Qualità della vita 2019, la graduatoria del Sole 24 Ore giunta alla trentesima edizione e pubblicata oggi sul quotidiano della Confindustria. L’ultima classificata è Caltanissetta mentre Roma e Napoli salgono alcuni gradini. Cremona si colloca al 24esimo posto, in salita di sei posizioni rispetto al 2018, quando era era trentesima e di 15 sul 2017, quando era stata collocata in 39esima posizione. Il segno, nei numeri, di un trend di continua crescita. Che si specchia nelle buone posizioni nelle classifiche particolari: 25esima in cultura e tempo libero, 27esima al capitolo giustizia e sicurezza. Meno bene i dati relativi a demografia e società: 43esima. E male, ancora e sempre male, l'aspetto ambientale: solo 73esima. è quello, e lo si sa da anni, il fronte critico. La Qualità della vita 2019 è una versione extra large della tradizionale indagine del quotidiano sul benessere nei territori, su base provinciale: rispetto all’anno scorso, infatti, il numero di indicatori è aumentato da 42 a 90, divisi in sei macro aree tematiche che indagano altrettante componenti dello star bene.

