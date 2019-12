Auto travolta da treno al passaggio a livello chiuso, autista miracolato

CASTELLEONE (13 dicembre 2019) - Tragedia sfiorata poco prima delle 21 a Castelleone presso il passaggio a livello di via Bressanoro, per altro chiuso da alcuni giorni a causa dei lavori di riqualificazione avviati da Rfi. Un 28enne straniero ha forzato con la propria auto Lancia Musa le reti di protezione e ha cercato di attraversare i binari, ma è rimasto incastrato con le ruote anteriori tra le rotaie. Il treno proveniente da Crema e diretto a Cremona, non ha potuto evitare l'impatto e ha trascinato la vettura per almeno venti metri, mentre il conducente - grazie all'aiuto di un passante - si era già messo in salvo. Almeno una quindicina le persone a bordo del convoglio. Nessun ferito, ma gravi disagi alla circolazione ferroviaria.

