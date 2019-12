Cremona-Mantova, il territorio ha deciso. Ma resta l'incertezza

CREMONA (13 dicembre 2019) - Deluso il sindaco Gianluca Galimberti: «Non ho capito bene cosa esce dall’incontro di oggi, ma vi ripeto che il territorio ha deciso, vuole l’autostrada regionale, il raddoppio della linea ferroviaria Cremona-Mantova e tutte le opere compensative necessarie; non vorrei che ora dovesse riaprirsi un’altra serie di tavoli». Più ottimista il presidente della Provincia Mirko Signoroni: «mi pare che la nostra road map ne esca confermata, ora finalmente si lavorerà sul concreto». Di fatto però, ha lasciato parecchi interrogativi in sospeso e il timore che il traguardo sia molto più lontano e indefinito di quanto ci si aspettava, il confronto pubblico con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli e con l’assessore regionale Claudia Maria Terzi sulle infrastrutture viabilistiche che il territorio chiede da anni.

Nell’assemblea tenuta all’Auditorium del Museo del Violino per i 70 anni della Cna provinciale, il faccia a faccia tra le due esponenti politiche moderato dal direttore de La Provincia Marco Bencivenga ha gelato ottimismo e speranze di chi puntava ad un quadro finalmente chiaro.

