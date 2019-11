Sabato 23 novembre le elezioni del Presidente della Provincia

CREMONA (19 novembre 2019) - Le elezioni del Presidente della Provincia si svolgeranno sabato 23 novembre 2019, dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio elettorale, comprensivo di una sottosezione, presso la sede della Provincia a Cremona in via della Conca, 3 a Cremona. Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data del 23 novembre 2019. Candidato unico Mirko Signoroni, il centrodestra ha preannunciato che diserterà il voto.

