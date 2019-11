Castelvetro, tentato assalto alla filiale della Banca di Piacenza

CASTELVETRO PIACENTINO (10 novembre 2019) - Tentato assalto alla filiale della Banca di Piacenza, in via Martiri Duchi Molinari, nella notte: i ladri avevano già tagliato l’inferriata ma l’allarme ha richiamato sul posto una guardia giurata dell’istituto di vigilanza Ivri. La gang è stata così costretta a scappare e il vigilantes ha seguito l’auto fino al casello autostradale A21. Lì i malviventi, causa folle velocità, sono svaniti nel nulla. Per accertamenti sono intervenuti i carabinieri di Villanova.