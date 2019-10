Perturbazioni in arrivo, nel weekend di Ognissanti altre piogge

CREMONA (28 ottobre 2019) - “Confermato l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa nei prossimi giorni, che porterà non solo piogge ma anche un sensibile calo delle temperature, con condizioni meteo-climatiche decisamente più autunnali rispetto ai giorni scorsi”. A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “Martedì prime piogge e rovesci sparsi interesseranno il Nord e l’alta Toscana, estendendosi mercoledì a tutto il Centro e progressivamente al Sud (per ultimo il versante ionico). Non esclusi fenomeni localmente anche di forte intensità o a carattere temporalesco soprattutto al Centro. Giovedì piogge e acquazzoni si concentreranno al Sud, mentre sul resto della Penisola avremo tempo più asciutto sebbene con cieli irregolarmente nuvolosi.”

BRUSCO CALO TERMICO, VENTI IN RINFORZO – “La perturbazione sarà accompagnata dall’arrivo di aria decisamente più fredda rispetto a quella attualmente presente” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “tanto che tra mercoledì e giovedì ci attendiamo un calo termico anche di oltre 8-10°C al Centronord ( rispetto ai valori registrati nel weekend ), successivamente anche al Sud, sebbene più smorzato. Da segnalare inoltre il vento che potrà soffiare anche forte tra Maestrale e Grecale, con bora sull’alto Adriatico e raffiche di oltre 70-80 km/h a Trieste. Mari dunque attesi molto mossi o anche agitati.”

PONTE DI OGNISSANTI IN PARTE COMPROMESSO DALLA PIOGGIA– “Non sarà finita qui: tra giovedì notte e Ognissanti è attesa una nuova veloce perturbazione che dovrebbe portare ulteriori piogge soprattutto al Sud e sulle regioni centrali tirreniche. Entro domenica 3 novembre potrebbe inoltre giungere un nuovo e più intenso peggioramento atlantico con piogge a tratti abbondanti al Nord e sui versanti tirrenici. Volgendo lo sguardo alla prima decade di novembre ci attendiamo inoltre un periodo spesso piovoso, con fenomeni a tratti intensi soprattutto sul versante occidentale della Penisola. Il tutto accompagnato da temperature prettamente autunnali, soprattutto al Nord” concludono da 3bmeteo.com