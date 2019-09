Fantabasket, si parte: ed è subito boom di adesioni

GIOCA AL FANTABASKET [CLICCA QUI]

CREMONA (23 settembre 2019) - Il campione sullo stesso piano dell’amatore. Il più pagato fianco a fianco con chi magari qualche soldo alla fine dell’anno ce lo rimette tra benzina e autostrada. Il Fantabasket de La Provincia di Cremona è nato così, per poter dare la possibilità a tutti di giocare sullo stesso piano (donne e uomini). E a poche ore dall'apertura delle adesioni, è già boom di iscritti.

Sarà importante conoscere i big della Vanoli della serie A, ma anche saper pescare nel torbido della serie D dove qualche giocatore può diventare quello determinante per la vittoria di giornata, della settimana o finale. Sarà importante controllare anche le valutazioni delle ragazze del Basket Team Crema, che potrebbero fare un campionato di altissima classifica. Un gioco aperto a tutti, compresi i baskettari che sul campo scendono ogni fine settimana. Avranno per una volta la soddisfazioni di vedersi fianco a fianco con chi ha un passato Nba e magari fare qualche punto in più. Con loro pronti anche allenatori, dirigenti e amici per capire chi alla fine risulterà ‘quello che se ne intende di più’.

Si potrà diventare allenatori, anzi sarebbe più corretto dire presidenti. Perchè il nostro gioco si basa sulla creazione di una rosa e una formazione da schierare ogni settimana, allenatore compreso. Rigorosamente il venerdì, prima della prima gara di serie D, con chiusura al massimo al lunedì tenendo conto di un eventuale posticipo della serie A.

La dinamica del gioco è quella dello storico e tradizionale Fantacalcio, solamente che a disposizione ci saranno esclusivamente i giocatori delle squadre che seguiremo sul nostro giornale, ovvero tutte quelle cremonesi, cremasche, casalasche oltre alla zona limitrofa di Orzinuovi. Potrete scegliere tra i giocatori di Vanoli di serie A, Orzinuovi e Team Crema di serie A2, Juvi, Soresina, Crema e Piadena di serie B, Pizzighettone e Sansebasket di C Gold, Casalmaggiore di C Silver a chiudere la serie D con Ombriano, Izano, River Orzi, Offanengo e Gussola. Creare il roster sarà piuttosto semplice e si potrà fare in modo gratuito attraverso il nostro sito www.fantabasket.laprovinciacr.it.

Ogni giocatore potrà iscriversi e avrà la possibilità di creare la sua squadra con un budget massimo di 100 fantamilioni. Le quotazioni, iniziali, sono quelle a fianco e di settimana in settimana si modificheranno in base al rendimento di ogni giocatore. Per completare il roster serviranno due play, due guardie, quattro ali e due centri. Servirà anche selezionale il proprio allenatore. Ogni presidente di lega dovrà schierare la propria formazione ogni settimana (un play, una guardia, due ali e un centro) più la panchina. Il conteggio avverrà in modo automatico al termine di ogni turno e si baserà sui punti segnati da ogni giocatore, con un -5 di penalità in caso di uscita per cinque falli. Per quanto concerne l’allenatore selezionato bisognerà aggiungere un +5 in caso di vittoria della sua squadra e un -5 in caso di sconfitta. In cinque giocatori titolari prenderanno voto pieno, mentre il punteggio della panchina varrà per la metà (compresi i malus). Ogni settimana verrà calcolata la classifica e ogni punteggio si sommerà con quella della giornata seguente e così via.

L’obiettivo è quello di iscriversi il prima possibile per poter avere il massimo vantaggio e anche pescare nel listone qualche giocatore poco conosciuto ma che potrebbe fare la differenza. Per chi volesse iscriversi a stagione in corso non ci sono problemi visto che si potrà tranquillamente entrare con il punteggio medio delle squadre fino a quel momento iscritte.

Come sempre il mercato rappresenta uno dei momenti più delicati della stagione, ma anche soggetto a qualche errore. In quel caso ci saranno 6 possibilità di mosse di mercato. Le prime tre si potranno effettuare entro il 31-12 e le altre tre dal primo gennaio fino alla fine del campionato.

Su La Provincia di oggi il listone in anteprima che poi troverete sul sito da domani, dove potrete già iniziare a studiare la vostra strategia. I giocatori inseriti sono quelli forniti ufficialmente dalle varie società, ma potrebbero essere soggetti a cambiamenti durante la stagione nel caso arrivi un nuovo atleta oppure uno cambi destinazione. Ovviamente, basandosi sui punti realizzati, le categorie conteranno relativamente. Per questo motivo il play più caro del gioco attualmente è Fabrizio Foti di Pizzighettone, addirittura davanti al mostro sacro Travis Diener della Vanoli. Miglior pivot è stato valutato Andrea Piscioli, vero fromboliere in serie D con la maglia della River Orzinuovi. Jordan Mathews della serie A è valutato 30, così come Marco Bona della Juvi di Serie B. Pizzighettone, che sulla carta potrebbe essere una delle squadre più vincenti del nostro panorama cestistico, vanta anche l’allenatore più caro con Massimo Giubertoni a 18 fantamilioni seguito da Meo Sacchetti a 15.

Formare un roster da dieci più l’allenatore non è di certo impresa facile. Ci si potrà accaparrare un paio di big, ma alla fine ci sarà bisogno anche di qualche elemento in saldo. Come sempre avviene in questi gioco il colpo di fortuna potrebbe essere quello di trovare a 1-2 fantamilioni la rivelazione dell’anno.

Buon campionato a tutti!

