Tentato furto nella sede del Piacenza Rugby Club, arrestato 22enne

CAORSO (13 settembre 2019) - I carabinieri di Caorso, hanno arrestato e condotto in carcere M.B., 22enne di etnia rom, domiciliato in Caorso, pluripregiudicato. Il giovane, deve scontare 3 anni 3 mesi e 28 giorni di reclusione per i reati commessi nel novembre del 2015 e nel febbraio 2019 quando era stato colto in flagranza di furto mentre insieme ad un complice tentava un furto all’interno della sede della società sportiva Piacenza Rugby Club. I militari di Caorso, lo hanno fermato presso la sua dimora, e dopo le formalità di rito lo hanno tratto in arresto ed accompagnato presso il carcere di Piacenza dove sconterà la pena.

