Daniel Craig a Matera per il nuovo James Bond

MATERA (11 settembre 2019) - James Bond è arrivato a Matera. E questa volta non si tratta di controfigure né stuntman, ma di Daniel Craig. Il 51enne attore britannico, protagonista della 25esima pellicola della saga cinematografica di 007, è arrivato lunedì 9 a Matera, dopo essere sbarcato qualche ora prima sulla pista dell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, dov’è arrivato a bordo di un jet privato proveniente dal Canada. Nella foto scattata dalla produzione del film Craig è accompagnato dalla 34enne Léa Seydoux, l’attrice francese che per la seconda volta vestirà i panni della ‘Bond girl'. Gli attori sono impegnati nelle riprese dell’ultimo lungometraggio 'No time to die', fra la Città capitale della cultura europea 2019 e la vicina Gravina in Puglia. Nel rione Sassi di Matera si sono svolte le riprese di alcune scene del film tra inseguimenti di auto e moto, e qualche conflitto a fuoco. Il film sarà nelle sale l’8 aprile 2020.