Certificato, La Provincia di Cremona e Crema è green

CREMONA (30 agosto 2019) - Il cuore verde di Cremona passa anche dal suo storico quotidiano. E non soltanto per l’attenzione crescente al filone ambientalista e a tutti i più attuali temi green. Qui entriamo nel utilizzo della materia prima che serve per realizzare il quotidiano: la carta. Da tempo il quotidiano La Provincia è ufficialmente certificato Pefc: vale a dire che il giornale è realizzato con materia prima da foreste gestite in maniera sensibile, riciclata e da fonti controllate. Pefc è l’acronimo Program for Endorsement of Forest Certification schemes, ossia Programma per il riconoscimento di schemi di certificazione forestale. La carta sul quale viene stampato La Provincia proviene da foreste gestite in modo sostenibile, in cui il taglio degli alberi è effettuato secondo specifici criteri di salvaguardia ambientale, dove gli alberi, dopo il taglio, vengono ripiantumati o aiutati a rinnovarsi, in cui sono tutelati gli habitat non solo delle piante ma anche degli animali selvatici.

Il Pefc è presente in 39 Paesi al mondo, con uno schema di gestione forestale riconosciuto in 49 nazioni. A livello internazionale sono circa 300 i milioni di ettari di foreste certificate secondo gli standard Pefc, 18mila le aziende che rientrano nel sistema di tracciabilità Catena di custodia Pefc. In Italia, stando ai dati del 2017, si parla di quasi 826mila ettari di boschi certificati, di cui 3.510 ettari di pioppeti. Il 36% delle aree è gestito dal Bauembund - Unione agricoltori di Bolzano (301mila ettari), il 31% dal Consorzio dei Comuni trentini - AR Trentino (258mila ettari) e quindi le aree gestite dal Gruppo Pefc Veneto (10%) e Unicem in Friuli. Pefc è la più grande organizzazione al mondo di certificazione forestale. Due terzi delle foreste certificate nel mondo sono gestite in conformità ai criteri Pefc di Sostenibilità. Pefc, inoltre, offre la più ampia offerta di legname certificato a livello globale, fornendo alle aziende scelta e disponibilità.

