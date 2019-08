Signoroni-Bertoni, il giorno della verità

CREMONA (25 agosto 2019) - Arriverà dal voto dei 1.307 grandi elettori (tutti i sindaci e i consiglieri comunali del territorio) il nome del nuovo presidente dell'Amministrazione Provinciale, che viene scelto oggi nella consultazione in programma dalle 8 alle 20 presso il seggio che è stato allestito nel quartier generale dell'ente, in corso Vittorio Emanuele II. Due i candidati in corsa per la presidenza: il sindaco di Dovera Mirko Signoroni (sostenuto dal centrosinistra) e quello di Palazzo Pignano, Rosolino Bertoni (centrodestra). Un duello tutto cremasco, al quale si è arrivati in un clima reso incandescente dalle polemiche divampate tra gli esponenti dei due fronti, e dopo che per qualche tempo era sembrato possibile arrivare alla designazione di un candidato unico.