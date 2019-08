La maxi spesa targata Kauppa

CREMONA (1 agosto 2019) - Da oggi (online e agli sportelli di PubliA divisione commerciale di Sec Spa) al via la maxi offerta sulla spesa targata Kauppa. Acquistando un coupon da 5 euro ottieni un buono shopping di 15 da utilizzare su una spesa minima di 30 euro in qualsiasi negozio all’interno del CremonaPo (escluso solo il punto vendita Nespresso).

E’ la nuova, straordinaria opportunità offerta dalla ‘cittadella della spesa’ grazie alla partnership stretta con il celebre portale di couponing Kauppa.it. Unica condizione: fare acquisti al CremonaPo il 15 agosto, Ferragosto.

Ecco nel dettaglio come funziona la speciale promozione.

IL COUPON - Da oggi è possibile acquistare sul sito Kauppa.it l’esclusivo coupon che, al prezzo di soli 5 euro, ti garantisce un risparmio extra sulla spesa di Ferragosto.



IL BUONO SHOPPING - Dal 5 al 15 agosto, dalle 9 alle 20, ci si reca al punto d’ascolto Ipercoop per far convertire il coupon in buono shopping. È possibile spendere il buono solo il 15 agosto: in qualsiasi punto vendita del centro commerciale CremonaPo (inclusi ipermercato, ristorazione e Spazio Cinema, escluso solo il punto vendita Nespresso) si otterrà uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 30 euro. La scelta è vastissima e la convenienza è enorme.

Ci sono quattro diverse modalità per scoprire ed acquistare le offerte: collegandosi al sito www.kauppa.it/cremona per iniziare la navigazione fra le offerte; consultando l’apposita app mobile scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play: localizzazione tramite segnale GPS delle offerte più vicine, notifiche e possibilità di avere sempre i coupon a portata di mano sono solo alcune delle funzioni disponibili; accedendo a Kauppa Cremona tramite il banner dedicato che si trova sulla homepage del sito del nostro quotidiano www.laprovinciacr.it.

Quando si trova l’offerta che interessa, non si deve far altro che acquistarla, registrandosi e completando il pagamento online con carta di credito (naturalmente si tratta di una transazione con tutte le garanzie di sicurezza).

A quel punto si riceve via e-mail un coupon che permette di ritirare il prodotto o di usufruire del servizio acquistato presso il partner commerciale promotore dell’offerta. Tutto molto semplice e super conveniente.



AGLI SPORTELLI PUBLIA - Va detto, poi, che grazie alla collaborazione sempre più stretta con La Provincia di Cremona e Crema, il coupon è acquistabile non solo online ma anche direttamente presso gli sportelli di PubliA divisione commerciale di SEC Spa, in Via delle Industrie, 2 a Cremona.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i referenti di PubliA, chiamando lo 0372-404511 o inviando un’e-mail all’indirizzo sportello@publia.it .

UN MONDO DI OFFERTE - Kauppa è un brand attivo da anni nel mondo del couponing che si distingue per la convenienza, la diversificazione e l’affidabilità delle proposte.

Presente con reti vendita dedicate nelle maggiori piazze del Nord Italia (Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano, Monza e Brianza, Parma, Piacenza), vanta un catalogo che si rinnova quotidianamente con sconti e offerte di partner commerciali del territorio. Kauppa assicura un servizio di ottimo livello, improntato sulle peculiarità e le eccellenze della nostra provincia. Il legame col territorio è ribadito dalla partnership allacciata con il quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, appositamente selezionato da Kauppa per la sua storia e la sua autorevolezza, oltre che per i grandi numeri fatti registrare dal suo sito web www.laprovinciacr.it , portale leader in termini di contatti giornalieri.

Godersi il CremonaPo a 360 gradi con uno sconto in ogni spazio del Centro è a portata di mano.