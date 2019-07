I Ferragnez in Giappone. E i fan vanno in delirio

La famiglia Ferragnez alla scoperta del Giappone. Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone stanno visitando il paese del Sol Levante e il reportage fotografico pubblicato dalla influencer cremonese su Instagram sta mandando in delirio i fan. Non tutti però hanno apprezzato i look, come sempre piuttosto eccentrici, della coppia. Non tutti sanno però che Chiara Ferragni sta per lanciare una nuova collezione di abiti che prendono spunto proprio dalla tradizione della moda giapponese.