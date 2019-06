Il caffè preferito: ecco i nostri campioni

CREMONA (25 giugno 2019) - Caffè, sorrisi e tanta allegria: sono questi gli ingredienti dell’ultimo atto del nostro gioco Vota il tuo caffè preferito 2019. Nella sede del giornale ‘La Provincia’ si è tenuta ieri pomeriggio la festa di premiazione dei nostri campioni della tazzina: presenti i primi cinque classificati, la giovane barista che ha ricevuto il premio speciale, ma anche accompagnatori, famigliari e i rappresentanti delle aziende sponsor dell’iniziativa ossia pulyCAFF e Musetti.

«Siamo molto soddisfatti di questa terza edizione - ha esordito il direttore di PubliA Marco Aschedamini -. Ogni anno abbiamo aumentato la partecipazione e i voti complessivi che in quest’edizione hanno sfondato il traguardo dei 200 mila. E di questo dobbiamo ringraziare i bar che hanno deciso di cimentarsi nel nostro gioco, ma anche gli sponsor che ci appoggiano in questa simpatica avventura».

«I miei complimenti a tutti voi - ha salutato così Marco Bencivenga, direttore responsabile del giornale La Provincia, i premiati intervenuti -. I bar sono crocevia importanti anche per noi giornalisti, luoghi dove è facile venire a conoscenza delle notizie, dove si parla con la gente. E ci fa piacere sapere che il nostro quotidiano sia lì sul bancone alla portata dei vostri clienti». E poi: «Non vi faccio mistero che mi è piaciuto tifare per questo ‘derby’ che si è disputato tra i due locali di corso XX Settembre».

La festa è continuata con il momento tanto atteso delle premiazioni: presenti a distribuire i premi Gianfranco Carubelli, managing director di pulyCAFF, e Andrea Antonelli, brand ambassador di pulyCAFF. Per l’azienda Musetti c’erano Maurizio Cavozzi, sales manager, e Gian Vittorio Ugoni (capo area).

pulyCAFF ha messo a disposizione un corso ‘Introduzione al Caffè’ di Sca; il libro di Bazzara ‘La filiera del caffè espresso’; un kit con i suoi prodotti per la pulizia della macchina espresso e del macinacaffè. Musetti, invece, al primo classificato ha regalato una latta da 3 kg di miscela Grand Cru; al secondo e al terzo classificato una latta da 2 kg di miscela Gold Cuvèe; al quarto e al quinto classificato una latta da 2 kg di miscela Midori (biologico). A tutti è stato offerto un corso di caffetteria presso la Coffee Academy Musetti.

Dal quinto al primo classificato sono sfilati tutti i campioni del caffè: Michele Merlini di Baker Street, Oana e Ana Maria Dragan di Loa Cafè, Chiara Sereni ed Enzo Conzadori de Il Rifugio, Cosmin Petrea di Deja Vu e, infine, la vincitrice del gioco Samantha Colombi di Eden Cafè. Un premio speciale - il corso ‘Introduzione al Caffè’ di Sca - è stato poi dato da pulyCAFF alla barista Fadoua Khediri di Altrocaffè Il Cuoio, locale che nasce da un’esperienza di solidarietà, quella della cooperativa sociale Carità e lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO