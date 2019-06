Massacra a coltellate la figlia di due anni

CREMONA (22 giugno 2019) - Perde la testa e massacra la figlia Gloria a coltellate. Una bimba di appena due anni. Una vicenda di orrore infinito, un inferno, quella avvenuta nel tardo pomeriggio in una casa di ringhiera al numero 4 di via Massarotti, l'edificio dove una volta c'era la scuola coranica. A compiere il folle gesto un 37enne di origini ivoriane, Kouao Jacob Danho, da poco separato dalla moglie Adrey che ora vive in un altro appartamento della città, insieme a quella figlia che ora non c'è più. L'ivoriano, operaio in una fabbrica della città, ha accoltellato la figlia in preda al raptus e poi ha tentato il suicidio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri.

Una vicina ha spiegato: "Abitano qui da un mese. Mio marito ha sentito delle urla e i lamenti della bimba. In zona nessuno conosce la famiglia".

