StraDeejay, votate il vostro dj preferito

CREMONA (21 giugno 2019) - «Tintarella di luna ovviamente è una canzone in codice. Secondo te Mina si mette a cantare una cosa così senza un motivo? E’ stata voluta dall’alto e non era altro che una canzone-grimaldello». Sono parole criptiche quelle pronunciate da Massimiliano Pani, figlio della leggendaria Mina, nel video pubblicato sui social network di StraDeejay, la dancing night che giovedì 27 giugno riempirà piazza Stradivari con il grande omaggio danzante alla Luna. Già, la Luna. Da sempre un romantico enigma per l’umanità che, ora, potrebbe caricarsi di un’ulteriore alone di mistero. Per scioglierlo occorrerà attendere proprio il primo Giovedì d’Estate, quando i conduttori Andrea Marchesi e Michele Mainardi saliranno sul palco-astronave di StraDeejay insieme ai 41 djs che faranno ballare la piazza. Proprio a loro è dedicato il doppio sondaggio de La Provincia, che dà vita a due classifiche distinte. Sul giornale viene pubblicato, ogni giorno fino al 26 giugno, il coupon su cui indicare il nome del dj favorito: i tagliandi vanno consegnati nelle redazioni de La Provincia a Cremona (via delle Industrie, 2), Crema (via Cavour, 53) oppure Casalmaggiore (via Pozzi, 15). Sul sito www.laprovinciacr.it è possibile votare cliccando sul nome del dj e sul pulsante ‘vota’ in fondo alla pagina. E' possibile esprimere tre preferenze al giorno. A proposito di classifica: al momento, il dj più votato è Federico Fefo Belli, seguito da Davide Anselmi e Ronnie Play; alle loro spalle Liam Siboni, Andrea Cigala e Silvia Noise. Il voto online si chiuderà alle 18 di mercoledì 26 giugno.